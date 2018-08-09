Готовивший теракт в Петербурге сторонник ИГ извинился перед Россией

Санкт-Петербург, 9 августа. Сторонник террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Евгений Ефимов, готовивший теракт в Санкт-Петербурге, признался в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом он заявил в ходе выездного заседания Московского окружного военного суда в Петербурге.

Ефимов полностью признал свою вину, а также извинился за свои действия перед государством и жителями Санкт-Петербурга.

«Я хотел бы извиниться перед государством, прокурором и жителями Санкт-Петербурга за то, что хотел совершить такое зверское преступление», — сказал Ефимов в ходе заседания.

Он также добавил, что во время подготовки теракта начал сомневаться в правильности своих действий и даже почувствовал облегчение, после того как был задержан, передает РИА Новости.

Напомним, 15 декабря 2017 года сотрудники ФСБ сообщила о задержании семерых сторонников террористической группировки ИГ. Один из задержанных — 18-летний Евгений Ефимов. Вместе с сообщниками он пытался изготовить взрывчатку и устроить теракт в Казанском соборе.

1 Организация запрещена на территории РФ.