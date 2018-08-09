Сирия сегодня: САА отразила атаку боевиков, Дамаск обеспечил беженцев жильем в Хаме

Сирия, 9 августа. Дамаск обеспечил беженцев в провинции Хама жильем. Сирийская арабская армия (САА) отразила атаку боевиков незаконных вооруженных формирований. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о зонах деэскалации в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Отбили атаку

Двое сирийских военнослужащих получили ранения, отражая атаку боевиков незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия. Об этом рассказал на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики Алексей Цыганков.

«В районе населенного пункта Сараф провинции Латакия боевиками незаконных вооруженных формирований в темное время суток предпринята атака на высоту, занятую правительственными войсками», — сказал он.

В результате успешного отражения атаки «два сирийских военнослужащих получили ранения». Кроме того, по словам Цыганкова, на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо отмечаются случаи ведения снайперского огня по позициям сирийской армии, а также попытки проникновения террористов с целью минирования маршрутов передвижения отрядов САА.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Икко, Сараф (дважды) и Нахшебба провинции Латакия, а также позиций правительственных войск и жилых кварталов в районе Кастелло (дважды) города Алеппо», — добавил Цыганков.

Жилье для беженцев

Официальные власти Сирии обеспечили беженцев, которые временно приехали в населенный пункт Абу-Рубейс в провинции Хама из других частей страны, жильем. Более того, военнослужащие Российской Федерации провели гуманитарную акцию и оказали медицинскую помощь всем нуждающимся. Об этом сообщает руководство Абу-Рубейса.

«В первую очередь мы обеспечиваем беженцев жильем, большим семьям стараемся выделять целые дома. Люди также нуждаются в лечении — у нас в планах восстановление больницы», — сообщил глава администрации населенного пункта Муххамад Джас.

Ситуация в зонах деэскалации

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, в свою очередь Турция — ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене российского министерства обороны.