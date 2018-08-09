Дипломаты России и Ирана обсудили совместную борьбу с терроризмом

Москва, 9 августа. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов обсудил с иранским коллегой Голямом Резой Дехкани совместную борьбу с терроризмом, в рамках которой страны будут обмениваться информацией, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Консультации дипломатов Ирана и России проходили накануне, 8 августа.

«[Заместители министров иностранных дел] обсудили перспективы сотрудничества и обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом в двустороннем формате и на ключевых международных площадках, в первую очередь, в ООН», — рассказали в МИД РФ.

Также в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы международной борьбы с терроризмом, в частности стороны обменялись оценками ситуаций на Ближнем Востоке и Афганистане. Москва и Тегеран поделились друг с другом национальным опытом в сфере борьбы с боевиками.