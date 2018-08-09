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Житель Чечни зарезал восьмилетнего мальчика из-за неприязни к его отцу
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    Житель Чечни зарезал восьмилетнего мальчика из-за неприязни к его отцу

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    Житель Чечни зарезал восьмилетнего мальчика из-за неприязни к его отцу

    Грозный, 9 августа. Житель Чеченской Республики жестоко расправился с маленьким ребенком, а также покушался на убийство еще двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Чечне.

    Инцидент произошел в селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района. Следствие установило, что 36-летний мужчина нанес складным ножом проникающие ранения восьмилетнему мальчику — сыну односельчанина, к которому подозреваемый испытывал неприязнь. Кроме того, далее он ранил ножом еще двух односельчан также на почве неприязненных отношений.

    Ребенка с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию, где он скончался. Двух мужчин с ножевыми ранениями брюшной полости и груди также доставили в больницу.

    По факту убийства малолетнего ребенка и покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

    Напомним, ранее в подмосковной Балашихе прямо на дороге обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы, шеи и груди. 

    Автор: Тимур Румянцев
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