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Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»
Спорт
Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»
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    Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»

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    Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»

    Москва, 9 августа. Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал Федеральному агентству новостей переход нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Локомотив».

    «Вспомните, сколько было разговоров о Денисове до перехода в «Локомотив». Но Юрий Павлович (Семин  — главный тренер «Локомотива»  — прим. ФАН) сумел выстроить с ним такие отношения, что никаких проблем не возникало. Уверен, что и со Смоловым никаких проблем не будет. Для «Локомотива» это хорошее усиление в атаке», — отметил специалист. 

    По его мнению, уход Смолова не подорвет амбиций «Краснодара».

    «Этот трансфер не ставит крест на перспективах «Краснодара». В команду вернулся Ари, который вынужден был уходить в аренду как раз из-за конкуренции со Смоловым. Поэтому не вижу никаких проблем», — рассказал Гаджиев. 

    Кроме того, он отметил, что по личному опыту работы со Смоловым, футболист оставляет положительное впечатление.

    «Мы вместе, хоть и недолго — всего полгода, работали с ним в «Анжи». За это время не было никаких нареканий к нему в плане профессионализма, никаких проблем с режимом. Он не ждал к себе какого-то особенного отношения, был очень командным игроком», — сказал тренер.

    Ранее стало известно, что Смолов перешел в «Локомотив». Сумма трансфера составила 9 млн евро, контракт с игроком подписан на 4 года.

    Автор: Константин Тихов
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