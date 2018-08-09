Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»

Москва, 9 августа. Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал Федеральному агентству новостей переход нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Локомотив».

«Вспомните, сколько было разговоров о Денисове до перехода в «Локомотив». Но Юрий Павлович (Семин — главный тренер «Локомотива» — прим. ФАН) сумел выстроить с ним такие отношения, что никаких проблем не возникало. Уверен, что и со Смоловым никаких проблем не будет. Для «Локомотива» это хорошее усиление в атаке», — отметил специалист.

По его мнению, уход Смолова не подорвет амбиций «Краснодара».

«Этот трансфер не ставит крест на перспективах «Краснодара». В команду вернулся Ари, который вынужден был уходить в аренду как раз из-за конкуренции со Смоловым. Поэтому не вижу никаких проблем», — рассказал Гаджиев.

Кроме того, он отметил, что по личному опыту работы со Смоловым, футболист оставляет положительное впечатление.

«Мы вместе, хоть и недолго — всего полгода, работали с ним в «Анжи». За это время не было никаких нареканий к нему в плане профессионализма, никаких проблем с режимом. Он не ждал к себе какого-то особенного отношения, был очень командным игроком», — сказал тренер.

Ранее стало известно, что Смолов перешел в «Локомотив». Сумма трансфера составила 9 млн евро, контракт с игроком подписан на 4 года.