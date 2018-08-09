Впавшая в кому актриса Мария Симдянкина открыла глаза



Москва, 9 августа. Российская актриса Мария Симдянкина, которая в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, открыла глаза. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова.

Звезда нескольких популярных телесериалов — в частности, «Кухня», «Отель Элеон», «Красная капелла» и «Сатисфакция» Ксенофонтова — призналась, что после размещенного ею на личной странице в Instagram поста на нее обрушился настоящий шквал звонков. Но свой текст актриса писала не для того, чтобы привлечь внимание СМИ, а ради того, чтобы люди оказали свою заочную поддержку.

«Ни Маша, ни ее мама — не публичные люди, и они не заинтересованы в том, чтобы предавать сейчас [все огласке], — сказала Елена. — У Маши тяжелейший диагноз. Сейчас выкарабкивается человек. Вот вы сейчас все подключились, а она уже два года с этим живет — практически живет в больницах».

Какие-либо пояснения она давать отказалась, но заверила, что, если будут какие-то изменения в состоянии Марии, она обязательно напишет об этом в той же социальной сети. И добавила, что прочитавшие пост «люди подняли ее молитвами своими».

«Уверена, то, что сегодня произошло, — это просто чудо, — призналась Ксенофонтова. — Она открыла глаза (после того самого сообщения в Instagram. — Прим. ФАН). А все остальное я рассказывать не буду — кто она, что она, какой диагноз…»

Ранее Ксенофонтова на своей странице в Instagram сообщила, что состояние Симдянкиной ухудшилось: она впала в кому. Напомним, молодая актриса Мария Симдянкина известна поклонникам по ролям в сериалах «Счастливы вместе» и «Кулагин и партнеры».