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    Впавшая в кому актриса Мария Симдянкина открыла глаза

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    Звезда ситкома «Счастливы вместе» открыла глаза
    Москва, 9 августа. Российская актриса Мария Симдянкина, которая в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, открыла глаза. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова.

    Звезда нескольких популярных телесериалов — в частности, «Кухня», «Отель Элеон», «Красная капелла» и «Сатисфакция» Ксенофонтова — призналась, что после размещенного ею на личной странице в Instagram поста на нее обрушился настоящий шквал звонков. Но свой текст актриса писала не для того, чтобы привлечь внимание СМИ, а ради того, чтобы люди оказали свою заочную поддержку.

    «Ни Маша, ни ее мама — не публичные люди, и они не заинтересованы в том, чтобы предавать сейчас [все огласке], — сказала Елена. — У Маши тяжелейший диагноз. Сейчас выкарабкивается человек. Вот вы сейчас все подключились, а она уже два года с этим живет — практически живет в больницах».

    Какие-либо пояснения она давать отказалась, но заверила, что, если будут какие-то изменения в состоянии Марии, она обязательно напишет об этом в той же социальной сети. И добавила, что прочитавшие пост «люди подняли ее молитвами своими».

    «Уверена, то, что сегодня произошло, — это просто чудо, — призналась Ксенофонтова. — Она открыла глаза (после того самого сообщения в Instagram. — Прим. ФАН). А все остальное я рассказывать не буду — кто она, что она, какой диагноз…»

    Ранее Ксенофонтова на своей странице в Instagram сообщила, что состояние Симдянкиной ухудшилось: она впала в кому. Напомним, молодая актриса Мария Симдянкина известна поклонникам по ролям в сериалах «Счастливы вместе» и «Кулагин и партнеры». 

    Автор: Марат Лашкин
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