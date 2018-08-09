Около 30 тысяч наблюдателей будут следить за выборами в единый день голосования

Москва, 9 августа. Ассоциация «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) подготовит к 9 сентября 30 тыс. наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом рассказал координатор НОМ Роман Коломойцев, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что к выборам также будут допущены иностранные эксперты, однако не стал уточнять имен и названия организаций.

Кроме того, Коломойцев анонсировал запуск «Электорального патруля». Участники данного проекта будут проверять информацию о нарушениях на выборах. В случае установления факта нарушения специалисты направят собранные данные в Центризбирком.

Напомним, что 9 сентября состоится единый день голосования, когда в разных регионах России пройдут выборы различного уровня. В частности, россиянам предстоят выбирать губернаторов, депутатов Госдумы и депутатов региональных парламентов.