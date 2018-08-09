Политолог прокомментировал реакцию Алексиевич на попадание в базу «Миротворца»

Симферополь, 9 августа. Нобелевский лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич отменила лекцию в Одессе после ошибочного внесения ее данных в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал инцидент.

По его словам, необходимо обратить внимание на реакцию Алексиевич, вызванную внесением ее данных в базу «Миротворца».

«Это говорит, что даже люди, которых можно считать защищенными своим положением, не чувствуют себя в безопасности, когда речь заходит об Украине», — сказал Джаралла в комментарии Nation News.

Как отметил политолог, белорусская писательница ранее неоднократно выступала в поддержку киевского режима и говорила о «российской агрессии». Однако в возникшей ситуации Алексиевич предпочла собственную безопасность. Политолог также отметил, что ее заявление реалистично отражает состояние внутренней обстановки на Украине.

«Сегодня каждый человек понимает, что на Украине гарантий его безопасности не существует. Поэтому заявление белорусской писательницы — это довольно реалистичная оценка киевского режима», — подытожил политолог.

Напомним, 7 августа нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила об отмене лекции в Одессе из-за угроз в ее адрес и адрес организаторов мероприятия. По ее словам, данные писательницы попали в базу «Миротворца» ошибочно.