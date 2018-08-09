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Magic Leap объявила о старте продаж очков дополненной реальности
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    Magic Leap объявила о старте продаж очков дополненной реальности

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    Magic Leap объявила о старте продаж очков дополненной реальности

    Вашингтон, 9 августа. Компания Magic Leap объявила о старте продаж очков дополненной реальности Magic Leap One Creator Edition.

    Стоимость таких очков будет составлять порядка 2295 долларов. Над этим проектом в Magic Leap работали с 2011 года. К работе над очками компании удалось привлечь такие крупные технологические организации, как Google и Alibaba: они вложили в разработку порядка 2,3 миллиарда долларов.

    Очки были продемонстрированы миру в конце прошло года. В августе этого года в Magic Leap объявили о старте продаж уникального девайса.

    По словам создателей, в очках установлены экраны светового поля, которые дают возможность сохранять данные о глубине на изображении. Magic Leap One Creator Edition также содержит динамики, микрофоны и шесть камер.

    Автор: Катерина Иванова
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