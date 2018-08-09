Порошенко рассказал, когда ВСУ перейдут на приветствие «Слава Украине!»

Киев, 9 августа. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что с 24 августа официальным приветствием вооруженных сил страны станет лозунг националистов «Слава Украине!».

Как отметил глава Украины, использование такого приветствия одобрили военнослужащие, военные части, трудовые коллективы и ветераны военной операции в Донбассе.

«Мы посовещались с министром обороны на (заседании – ред.) Совета национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», — сказал он.

Напомним, предложение заменить приветствие украинских военных прозвучало еще в феврале 2018 года.

Стоит отметить, что лозунг «Слава Украине — Героям слава!» использовала «Украинская повстанческая армия»*, лидеры которой Бандера и Роман Шухевич подвергаются резкой критике со стороны политиков и ветеранов Великой Отечественной войны, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

* — экстремистская украинская организация, запрещенная в Российской Федерации