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Порошенко рассказал, когда ВСУ перейдут на приветствие «Слава Украине!»
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    Порошенко рассказал, когда ВСУ перейдут на приветствие «Слава Украине!»

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    Порошенко рассказал, когда ВСУ перейдут на приветствие «Слава Украине!»

    Киев, 9 августа. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что с 24 августа официальным приветствием вооруженных сил страны станет лозунг националистов «Слава Украине!».

    Как отметил глава Украины, использование такого приветствия одобрили военнослужащие, военные части, трудовые коллективы и ветераны военной операции в Донбассе.

    «Мы посовещались с министром обороны на (заседании – ред.) Совета национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», — сказал он.

    Напомним, предложение заменить приветствие украинских военных прозвучало еще в феврале 2018 года. 

    Стоит отметить, что лозунг «Слава Украине — Героям слава!» использовала «Украинская повстанческая армия»*, лидеры которой Бандера и Роман Шухевич подвергаются резкой критике со стороны политиков и ветеранов Великой Отечественной войны, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. 

    * — экстремистская украинская организация, запрещенная в Российской Федерации

    Автор: Тимур Румянцев
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