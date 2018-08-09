Перешедший в «Локомотив» Смолов заговорил по-английски

Москва, 9 августа. Форвард сборной России по футболу Федор Смолов дал комментарий на английском языке сразу после перехода в столичный «Локомотив» из «Краснодара», заявив, что рассчитывает стать чемпионом России в составе железнодорожников.

28-летний Смолов признался, что очень рад присоединиться к такой команде и ждет возможности проявить себя.

«Это будет трудный сезон, но я надеюсь, что мы сможем повторить успех прошлого сезона», — отметил футболист в видеообращении, которое опубликовано на официальной странице московского клуба в социальной сети Twitter.

✅ We’re delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov! ????



Here’s his message to Lokomotiv fans ????#WelcomeSmolov pic.twitter.com/uayZp3tp86 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) August 9, 2018

«Локомотив» в четверг, 9 августа, объявил о переходе Смолова, который выступал за краснодарский клуб с 2015 года и провел в составе кубанцев 101 матч, в его активе 64 гола​​​.

Московский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат России.