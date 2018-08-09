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Перешедший в «Локомотив» Смолов заговорил по-английски
Спорт
Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»
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    Перешедший в «Локомотив» Смолов заговорил по-английски

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    Перешедший в «Локомотив» Смолов заговорил по-английски

    Москва, 9 августа. Форвард сборной России по футболу Федор Смолов дал комментарий на английском языке сразу после перехода в столичный «Локомотив» из «Краснодара», заявив, что рассчитывает стать чемпионом России в составе железнодорожников.

    28-летний Смолов признался, что очень рад присоединиться к такой команде и ждет возможности проявить себя.

    «Это будет трудный сезон, но я надеюсь, что мы сможем повторить успех прошлого сезона», — отметил футболист в видеообращении, которое опубликовано на официальной странице московского клуба в социальной сети Twitter.

    «Локомотив» в четверг, 9 августа, объявил о переходе Смолова, который выступал за краснодарский клуб с 2015 года и провел в составе кубанцев 101 матч, в его активе 64 гола​​​.

    Московский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат России.

    Автор: Дана Балан
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