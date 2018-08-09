«Горячие головы»: Песков ответил на призыв сенаторов США признать Россию спонсором терроризма

Москва, 9 августа. В законодательных органах разных стран работают много горячих голов, которые допускают себе эмоциональные высказывания за гранью разумного, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Такое мнение он высказал, комментируя предложение американских сенаторов «признать» Россию страной, спонсирующей терроризм, передает корреспондент ФАН.

«Известно, что много горячих голов работают в законодательных органах стран. Они допускают эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль внимательно отслеживает подобные высказывания и старается понять, насколько они имеют отношение к официальным заявлениям стран. Он подчеркнул, что в подобной ситуации речь идет о риторическом вопросе.

«Когда мы видим в Сирии террористические группировки, и мы понимаем, кто их спонсирует, мы можем адресовать вопросы в другие страны, кто на самом деле спонсирует терроризм», — заключил Песков.

Ранее американские сенаторы разработали законопроект, предлагающий ввести единый механизм по антироссийским санкциям. В документе также содержится призыв признать Россию якобы спонсором терроризма.