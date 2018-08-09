Минобороны РФ купит 10 комплексов борьбы с подводными минами

Москва, 9 августа. Министерство обороны России планирует закупить 10 комплексов «Бурак-М», предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами.

Об этом говорится в документах, размещенных на портале государственных закупок. Отмечается, что общая стоимость контракта оценивается в 300 миллионов рублей. Согласно документу, будут закуплены пять комплексов в 2019 году стоимостью 149,2 миллиона рублей.

Остальные комплексы поставят в 2020 году. Их цена составит 150,7 миллиона рублей. Аукцион размещен в закрытом формате. Данные комплекса «Бурак-М» не уточняются.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о снижении расходов на обслуживание техники. Количество моделей оружия и военной техники уменьшилось в Вооруженных силах Российской Федерации с 2014 года с 3900 до 2600 наименований. По данным Минобороны, созданный четыре года назад типаж вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил позволил уменьшить качественный состав парка вооружения, военной и специальной техники.