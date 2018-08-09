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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования
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    Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования

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    Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования

    Москва, 9 августа. Решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, оставлено в силе Апелляционной коллегией ВС РФ.

    Юристы мессенджера считают, что документ устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и «угрожает безопасности граждан».

    Точка зрения спецслужб основывается на том, что ФСБ необходимы ключи для декодирования с целью обеспечения безопасности. 

    Российские спецслужбы ранее поясняли, что необходимо обеспечить доступ правоохранителей к переписке пользователей Telegram на фоне террористической угрозы.

    14 июня Мосгорсуд отклонил жалобу юристов месенджера и оставил в силе решение о блокировке Telegram в России.

    Автор: Тимур Румянцев
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