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Порошенко запустил на Украине производство боеприпасов для «Гиацинтов»
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    Порошенко запустил на Украине производство боеприпасов для «Гиацинтов»

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    Порошенко запустил на Украине производство боеприпасов для «Гиацинтов»

    Киев, 9 августа. Президент Украины Петр Порошенко открыл производство на заводе «Артем» в Киеве боеприпасов больших калибров для артиллерийских установок «Гиацинт».

    По словам Порошенко, оборудование для нового производства боеприпасов для «Гиацинта» на украинский завод поставили Турция и еще ряд других стран. Украинский президент отметил, что выпуск снарядов запускается в рамках утвержденной Советом нацбезопасности и обороны Украины целевой программы.

    «Мы запускаем новый производственный участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для артиллерийской установки «Гиацинт», — объявил он.

    Порошенко запустил на Украине производство боеприпасов для «Гиацинтов»

    Для артиллерийской системы «Гиацинт» используются снаряды калибром 152 мм. Во время конфликта в Донбассе украинская армия, по данным военнослужащих и мирных жителей ДНР, периодически использовала эту пушку для обстрела населенных пунктов и позиций армии республики.

    Однако в последнее время таких сообщений не поступало: ВСУ при очередных нарушениях режима прекращения огня в Донбассе чаще используют минометы, БМП и стрелковое оружие. За последние сутки было зафиксировано восемь таких обстрелов.

    Автор: Катерина Иванова
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