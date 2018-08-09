Песков: Финансовая система РФ учитывает непредсказуемость заокеанских партнеров

Москва, 9 августа. Российская финансовая система устойчива, и она это доказала, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции США, вступающие в силу с 22 августа.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия к запрету долларовых операций по Госбанку и долговым бумагам РФ, Песков подчеркнул, что подобные обсуждения неуместны, передает корреспондент ФАН.

«Неуместны какие-либо подобные обсуждения. Финансовая система РФ устойчива. Она это доказала», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что американские действия являются недружественными, и не соответствуют «той конструктивной атмосфере, которая была на последней встрече двух президентов».

Ранее Госдепартамент США объявил о введении новых антироссийских санкций. Поводом для данной меры стало так называемое «дело Скрипаля», в причастности к которому Запад бездоказательно облиняет Москву. Ранее посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «драконовскими» и призвало к расследованию инцидента в Солсбери.