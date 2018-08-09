Меню
Политика
Песков: Финансовая система РФ учитывает непредсказуемость заокеанских партнеров
Общество
Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы
Следующая новость
Загрузка...

    Песков: Финансовая система РФ учитывает непредсказуемость заокеанских партнеров

      /  Обновлено: 
    183

    Песков: Финансовая система РФ учитывает непредсказуемость заокеанских партнеров

    Москва, 9 августа. Российская финансовая система устойчива, и она это доказала, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции США, вступающие в силу с 22 августа.

    Отвечая на вопрос, готова ли Россия к запрету долларовых операций по Госбанку и долговым бумагам РФ, Песков подчеркнул, что подобные обсуждения неуместны, передает корреспондент ФАН.

    «Неуместны какие-либо подобные обсуждения. Финансовая система РФ устойчива. Она это доказала», — сказал он.

    Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что американские действия являются недружественными, и не соответствуют «той конструктивной атмосфере, которая была на последней встрече двух президентов».

    Ранее Госдепартамент США объявил о введении новых антироссийских санкций. Поводом для данной меры стало так называемое «дело Скрипаля», в причастности к которому Запад бездоказательно облиняет Москву. Ранее посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «драконовскими» и призвало к расследованию инцидента в Солсбери.

    Автор: Кристина Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.