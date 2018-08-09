Путин встретится с главой Северной Осетии и готовится к поездке в Казахстан

Москва, 9 августа. В четверг президент России Владимир Путин работает в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина запланированы встречи делового характера. Он проведет несколько совещаний, а также встретится с главой Республики Северная Осетия Вячеславом Битаровым. Песков не стал уточнять вопросы, которые будут обсуждаться политиками.

Также Путин 9 августа готовится к рабочей поездке в Казахстан, где встретится «Каспийская пятерка». Напомним, в «Каспийскую пятерку» входят Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения.

Ранее Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический и стратегический» характер отношений РФ и Казахстана. В ходе беседы Путин и Назарбаев обсудили, в частности, двусторонние отношения государств. Лидеры двух стран подтвердили «союзнический и стратегический характер отношений» между РФ и республикой.