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Путин встретится с главой Северной Осетии и готовится к поездке в Казахстан
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    Путин встретится с главой Северной Осетии и готовится к поездке в Казахстан

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    Путин встретится с главой Северной Осетии и готовится к поездке в Казахстан

    Москва, 9 августа. В четверг президент России Владимир Путин работает в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина запланированы встречи делового характера. Он проведет несколько совещаний, а также встретится с главой Республики Северная Осетия Вячеславом Битаровым. Песков не стал уточнять вопросы, которые будут обсуждаться политиками.

    Также Путин 9 августа готовится к рабочей поездке в Казахстан, где встретится «Каспийская пятерка». Напомним, в «Каспийскую пятерку» входят Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения.

    Ранее Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический и стратегический» характер отношений РФ и Казахстана. В ходе беседы Путин и Назарбаев обсудили, в частности, двусторонние отношения государств. Лидеры двух стран подтвердили «союзнический и стратегический характер отношений» между РФ и республикой.

    Путин встретится с главой Северной Осетии и готовится к поездке в Казахстан

     

    Автор: Кристина Волкова
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