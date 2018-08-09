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Эксперт прокомментировал реакцию Киева на призыв ООН начать расследование Иловайской трагедии
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    Эксперт прокомментировал реакцию Киева на призыв ООН начать расследование Иловайской трагедии

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    Закрыть глаза нельзя: эксперт оценил призыв ООН расследовать нарушения прав человека в Иловайской трагедии

    Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине призывает Киев провести расследование случаев нарушения прав гражданских лиц во время трагедии под Иловайском в 2014 году, об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В конце августа 2014 года батальоны Вооруженных сил Украины попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, там они понесли огромные потери. В свою очередь военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий».

    Закрыть глаза нельзя: эксперт оценил призыв ООН расследовать нарушения прав человека в Иловайской трагедии

    По официальным данным, в «Иловайском котле» погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести и еще 300 попали в плен. Однако статистика не учитывает пропавших без вести.

    «Наш отчет сосредоточен на гражданских и на людях, которые перестали принимать участие в боевых действиях. Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование именно этих случаев, которые имели место во время событий под Иловайском», — заявила Фрейзер на брифинге.

    Нарушения прав человека

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что не стоит искать тут признаки какого-то усиления давления на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека просто делает свою работу. То, как она ее делает, — вопрос отдельный.

    «Но делать ее надо или хотя бы имитировать. На Украине можно найти массу нарушений прав человека. Но международные организации предпочитают закрывать глаза. Если это, конечно, возможно.

    В данном случае закрыть глаза просто нельзя, ибо речь идет о крупной военной операции, уже вошедшей в историю, и ее годовщине. Просто потому, что шило в мешке не утаишь, как бы Киев ни старался. Однако на Украине эту историю хотели бы забыть вовсе не из-за нарушения прав мирного населения», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Закрыть глаза нельзя: эксперт оценил призыв ООН расследовать нарушения прав человека в Иловайской трагедии

    По словам эксперта, Иловайский разгром — это слишком позорная страница для украинских властей, даже безотносительно нарушений прав мирного населения. О ней будут всячески стараться забыть, как о многих других, что были и еще непременно будут, если Киев не откажется от планов возвращения Донбасса силой.

    «Так что в данном случае никто ничего не будет расследовать. Во-первых, там уже и расследовать особо нечего — спустя четыре года. Во-вторых, результаты объективного расследования будут нелицеприятными для украинских властей. К ним и так слишком много вопросов от собственных военных и «патриотов», как они допустили столь позорный разгром с многочисленными потерями. Если еще начнутся разговоры о нарушении прав мирных жителей…

    Тут можно «накопать» кучу всего, помимо Иловайска. Так что Киев либо отмолчится, либо в очередной раз заявит о «российской агрессии». А в ООН тоже никто ничего делать не будет. Просто пришла годовщина, надо заявить «для галочки», показать, что «ничто не забыто», призвать к расследованию и… забыть. До очередной годовщины как минимум», — заключил Дмитрий Родионов.

    Автор: Илья Муромский
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