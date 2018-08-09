Эксперт прокомментировал реакцию Киева на призыв ООН начать расследование Иловайской трагедии
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине призывает Киев провести расследование случаев нарушения прав гражданских лиц во время трагедии под Иловайском в 2014 году, об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
В конце августа 2014 года батальоны Вооруженных сил Украины попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, там они понесли огромные потери. В свою очередь военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий».
По официальным данным, в «Иловайском котле» погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести и еще 300 попали в плен. Однако статистика не учитывает пропавших без вести.
«Наш отчет сосредоточен на гражданских и на людях, которые перестали принимать участие в боевых действиях. Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование именно этих случаев, которые имели место во время событий под Иловайском», — заявила Фрейзер на брифинге.
Нарушения прав человека
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что не стоит искать тут признаки какого-то усиления давления на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека просто делает свою работу. То, как она ее делает, — вопрос отдельный.
«Но делать ее надо или хотя бы имитировать. На Украине можно найти массу нарушений прав человека. Но международные организации предпочитают закрывать глаза. Если это, конечно, возможно.
В данном случае закрыть глаза просто нельзя, ибо речь идет о крупной военной операции, уже вошедшей в историю, и ее годовщине. Просто потому, что шило в мешке не утаишь, как бы Киев ни старался. Однако на Украине эту историю хотели бы забыть вовсе не из-за нарушения прав мирного населения», — пояснил Дмитрий Родионов.
По словам эксперта, Иловайский разгром — это слишком позорная страница для украинских властей, даже безотносительно нарушений прав мирного населения. О ней будут всячески стараться забыть, как о многих других, что были и еще непременно будут, если Киев не откажется от планов возвращения Донбасса силой.
«Так что в данном случае никто ничего не будет расследовать. Во-первых, там уже и расследовать особо нечего — спустя четыре года. Во-вторых, результаты объективного расследования будут нелицеприятными для украинских властей. К ним и так слишком много вопросов от собственных военных и «патриотов», как они допустили столь позорный разгром с многочисленными потерями. Если еще начнутся разговоры о нарушении прав мирных жителей…
Тут можно «накопать» кучу всего, помимо Иловайска. Так что Киев либо отмолчится, либо в очередной раз заявит о «российской агрессии». А в ООН тоже никто ничего делать не будет. Просто пришла годовщина, надо заявить «для галочки», показать, что «ничто не забыто», призвать к расследованию и… забыть. До очередной годовщины как минимум», — заключил Дмитрий Родионов.