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Песков ответил на вопрос о получении Путиным письма матери Сенцова
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    Песков ответил на вопрос о получении Путиным письма матери Сенцова

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    Песков ответил на вопрос о получении Путиным письма матери Сенцова

    Москва, 9 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о получении Владимиром Путиным письма от матери осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, получал ли российский президент письмо от матери Сенцова.

    «Я знаю, что письмо поступало, но пока не готов сказать о какой-либо реакции, — ответил пресс-секретарь президента. — Необходим определенный набор действий по процедуре помилования».

    Песков ответил на вопрос о получении Путиным письма матери Сенцова

    Ранее сообщалось, что мать Сенцова в письме попросила Путина помиловать осужденного за подготовку теракта сына. Песков отмечал, что, согласно закону, с таким обращением к главе государства должен выступать сам осужденный.

    Автор: Кристина Волкова
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