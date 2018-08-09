«Вашингтон непредсказуем»: Песков отреагировал на возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

Москва, 9 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал возможный запрет на полеты «Аэрофлота» в США. Вашингтон непредсказуем, сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Американская администрация накануне объявила о новых санкциях против России из-за инцидента в британском Солсбери. По данным телеканала NBC, под запретом могут оказаться полеты «Аэрофлота».

«Сейчас от Вашингтона можно ожидать чего угодно. Он непредсказуем», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что пока официальных заявлений на эту тему со стороны Белого дома не было.

В экспертном сообществе считают, что США пытаются использовать различные способы для давления на Россию. Однако с точки зрения международных конвенций по воздушному сообщению «Аэрофлот» имеет право на полеты в любую страну мира.