Меню
Политика
«Вашингтон непредсказуем»: Песков отреагировал на возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США
Спорт
Бывший тренер Смолова прокомментировал трансфер игрока в «Локомотив»
Следующая новость
Загрузка...

    «Вашингтон непредсказуем»: Песков отреагировал на возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

    118

    «Вашингтон непредсказуем»: Песков отреагировал на возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

    Москва, 9 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал возможный запрет на полеты «Аэрофлота» в США. Вашингтон непредсказуем, сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Американская администрация накануне объявила о новых санкциях против России из-за инцидента в британском Солсбери. По данным телеканала NBC, под запретом могут оказаться полеты «Аэрофлота».

    «Сейчас от Вашингтона можно ожидать чего угодно. Он непредсказуем», — сказал пресс-секретарь. 

    Песков подчеркнул, что пока официальных заявлений на эту тему со стороны Белого дома не было.

    В экспертном сообществе считают, что США пытаются использовать различные способы для давления на Россию. Однако с точки зрения международных конвенций по воздушному сообщению «Аэрофлот» имеет право на полеты в любую страну мира.

    Автор: Кристина Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.