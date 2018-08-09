В Кремле отреагировали на сообщения о новых санкциях против РФ из-за «дела Скрипаля»

Москва, 9 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на новость о возможном введении антироссийских санкций из-за так называемого «дела Скрипаля», призвав дождаться официального заявления.

«Во-первых, мы слышали официальные заявления о новых так называемых санкциях, мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что на данный момент рано говорить о каких-либо контрмерах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом Песков указал на то, что «такая увязка (с инцидентом в Солсбери — Прим.ФАН) категорически неприемлема и незаконна».

Напомним, американская администрация в среду объявила о новом пакете санкций против России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. По данным американских СМИ, российская сторона может избежать второй волны ограничений, если «гарантирует неприменение химического оружия в будущем».

В британском Солсбери 4 марта текущего года, согласно версии британских властей, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон полагает, что к отравлению Скрипалей веществом под названием «Новичок» причастна Москва. Российская сторона категорически отрицает все обвинения, называя заявления голословными и бездоказательными.