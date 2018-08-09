Звезда PlayBoy приедет на кинофестиваль во Владивосток

Владивосток, 9 августа. На международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивосток приедет звезда журнала для взрослых PlayBoy, актриса и модель Кармен Электра, сообщили в администрации Приморья.

На площадке ежегодного фестиваля, посвященного индустрии кино, соберутся более 180 знаменитостей из 50 стран мира. По словам гендиректора культурного мероприятия Ефима Звеняцкого, гостьей Владивостока станет Кармен Электра.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится 21 сентября. Участникам фестиваля покажут ленту Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Закроет программу «Меридианов Тихого» совместная работа режиссера Ольги Зуевой и актера Данилы Козловского «На районе». В рамках кинотуров в Приморье пройдут 50 выездых кинопоказов.