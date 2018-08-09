Меню
Политика
МИД РФ предупредил россиян о маршах протеста в США и ряде стран
Политика
Дипломаты России и Ирана обсудили совместную борьбу с терроризмом
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ предупредил россиян о маршах протеста в США и ряде стран

    60

    МИД РФ предупредил россиян о маршах протеста в США и ряде стран

    Москва, 9 августа. Дипломатическое ведомство Российской Федерации предупредило граждан России о готовящихся акциях протеста в Соединенных Штатах, Никарагуа и Восточной Европе. Об этом в четверг говорится в микроблоге социальной сети Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

    Согласно информации ведомства, на предстоящее воскресенье, 12 августа, запланированы марш крайне правых «Unite the right 2» и протестный митинг антифашистов в Вашингтоне​​​.

    «Никарагуа — антиправительственные выступления — 11 августа в 14.00 планируется марш протестующих в городе Манагуа от площади «Жан Поль Жени» до Кафедрального собора», — следует из сообщения МИД РФ.

    Министерство также советует избегать общественных мест в Будапеште, где в пятницу, 10 августа, планируются антиправительственные демонстрации, и предупреждает о политических акциях в Белграде.

    Российские дипломаты предупреждают об опасности из-за стихийных бедствий в связи с природными бедствиями. Отмечается высокая вероятность лесных пожаров в Латвии, Литве, Словении, Черногории, Чехии, Эстонии, Норвегии.

    МИД России также сообщает о вспышке вируса Эбола в провинциях Северная Киву и Итури в ДРК.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.