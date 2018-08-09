МИД РФ предупредил россиян о маршах протеста в США и ряде стран

Москва, 9 августа. Дипломатическое ведомство Российской Федерации предупредило граждан России о готовящихся акциях протеста в Соединенных Штатах, Никарагуа и Восточной Европе. Об этом в четверг говорится в микроблоге социальной сети Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Согласно информации ведомства, на предстоящее воскресенье, 12 августа, запланированы марш крайне правых «Unite the right 2» и протестный митинг антифашистов в Вашингтоне​​​.

«Никарагуа — антиправительственные выступления — 11 августа в 14.00 планируется марш протестующих в городе Манагуа от площади «Жан Поль Жени» до Кафедрального собора», — следует из сообщения МИД РФ.

Министерство также советует избегать общественных мест в Будапеште, где в пятницу, 10 августа, планируются антиправительственные демонстрации, и предупреждает о политических акциях в Белграде.

Российские дипломаты предупреждают об опасности из-за стихийных бедствий в связи с природными бедствиями. Отмечается высокая вероятность лесных пожаров в Латвии, Литве, Словении, Черногории, Чехии, Эстонии, Норвегии.

МИД России также сообщает о вспышке вируса Эбола в провинциях Северная Киву и Итури в ДРК.