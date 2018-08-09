Названа дата спуска на воду корпуса нового атомного ледокола «Урал»

Санкт-Петербург, 9 августа. Корпус нового российского атомного ледокола «Урал» проекта 22220 может быть спущен на воду в мае 2019 года. О таких планах сообщили в четверг на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

«Корпус «Урала» планируется спустить на воду в конце мая 2019 года», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее на Балтийском заводе уже были спущены на воду головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь». «Арктика» должна быть сдана в середине 2019 года, «Сибирь» — в ноябре 2020 года. Планируемый срок сдачи «Урала» — ноябрь 2021 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения российского лидерства в Арктике. Судна смогут пробивать лед толщиной до трех метров.