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Названа дата спуска на воду корпуса нового атомного ледокола «Урал»
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    Названа дата спуска на воду корпуса нового атомного ледокола «Урал»

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    Названа дата спуска на воду корпуса нового атомного ледокола «Урал»

    Санкт-Петербург, 9 августа. Корпус нового российского атомного ледокола «Урал» проекта 22220 может быть спущен на воду в мае 2019 года. О таких планах сообщили в четверг на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

    «Корпус «Урала» планируется спустить на воду в конце мая 2019 года», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

    Ранее на Балтийском заводе уже были спущены на воду головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь». «Арктика» должна быть сдана в середине 2019 года, «Сибирь» — в ноябре 2020 года. Планируемый срок сдачи «Урала» — ноябрь 2021 года.

    Атомные ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения российского лидерства в Арктике. Судна смогут пробивать лед толщиной до трех метров.

    Автор: Василий Котов
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