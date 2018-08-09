Стали известны регионы России с самым дешевым бензином

Москва, 9 августа. Аналитики выяснили, в каком российском регионе бензин можно купить по самой низкой цене. Наиболее доступным топливо оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе.

Анализ проводился на основе объема бензина Аи-92, который в июле можно было приобрести на среднюю зарплату в регионе. В ходе подсчетов эксперты Росстата определили, что на месячную зарплату житель ЯНАО может купить свыше двух тысяч литров бензина.

На второй строчке рейтинга оказалась Москва. Жители столичного региона могут позволить себе 1600 литров бензина. Третье место досталось Чукотскому автономному округу (1599 литров). В топ-5 также попали Ненецкий автономный округ и Магаданская область с результатами 1549 и 1470 литров соответственно, передает «ФедералПресс».

Самым дорогим бензин оказался в Дагестане. Здесь на среднюю зарплату можно купить 457 литров бензина. В среднем россиянин может приобрести на свой заработок 987 литров бензина.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Согласно ему, правительство РФ сможет определять предельные цены на топливо в стране.