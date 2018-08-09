Ученые разработали дроны, способные отгонять птиц от самолетов

Сеул, 9 августа. Ученые из Южной Кореи, Великобритании и США разработали алгоритм, который позволит дронам отгонять стаи птиц от аэропорта. Отмечается, что система учитывает модель поведения стаи птиц. Она также может предвидеть ответную реакцию птиц на внешнее воздействие.

Ученые выделили несколько параметров: критическое расстояние до дрона, и расстояние, при передвижении на котором птицы взаимодействуют как стая.

Как пишет журнал IEEE Transactions on Robotics, заданные параметры известны дрону. Алгоритм был протестирован на компьютерной модели, а также на квадрокоптере.

Ранее сообщалось, что Samsung запатентовал дрон-дисплей, управляемый взглядом. Инженеры южнокорейской корпорации Samsung разработали и запатентовали беспилотный летающий дрон с большим экраном, который способен замечать движения глаз, головы и рук оператора, воспринимая их как команды для перемещения. Снабженный четырьмя пропеллерами дрон способен поворачиваться, наклоняться и перемещаться вместе со своим дисплеем, который является основной дрона.