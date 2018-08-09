Меню
Весь мир
Судно с 20 тоннами гашиша задержали в Италии
Общество
Самый большой памп-трек построят в парке 850-летия Москвы
Следующая новость
Загрузка...

    Судно с 20 тоннами гашиша задержали в Италии

    61

    Судно с 20 тоннами гашиша задержали в Италии

    Подгорица, 9 августа. Контрабанду рекордной партии гашиша предотвратили полицейские Черногории совместно с итальянской полицией и управлением по борьбе с наркотиками США. 20 тонн гашиша пытались переправить из Марокко в Ливию на судне под панамским флагом.

    В результате операции были задержаны 11 граждан Черногории.

    «Судно было задержано 31 июля в территориальных водах Италии», — сообщил начальник управления уголовной полиции Черногории Энис Бакович, чье заявление передает Радио и телевидение Черногории.

    По словам Баковича, судно вышло из черногорского порта Зеленика. По версии следствия, контрабандный груз был принят в Марокко и направлен в Ливию через итальянские территориальные воды.

    При первом обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили две тонны наркотика, однако позже было найдено еще 18 тонн гашиша.

    Общая стоимость контрабанды на подпольном рынке оценивается в 65 миллионов евро.

    Бакович также отметил, что контрабандисты были близки к одной из преступных групп в Черногории. Сейчас все задержанные находятся в руках итальянских правоохранительных органов.

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.