Судно с 20 тоннами гашиша задержали в Италии
Подгорица, 9 августа. Контрабанду рекордной партии гашиша предотвратили полицейские Черногории совместно с итальянской полицией и управлением по борьбе с наркотиками США. 20 тонн гашиша пытались переправить из Марокко в Ливию на судне под панамским флагом.
В результате операции были задержаны 11 граждан Черногории.
«Судно было задержано 31 июля в территориальных водах Италии», — сообщил начальник управления уголовной полиции Черногории Энис Бакович, чье заявление передает Радио и телевидение Черногории.
По словам Баковича, судно вышло из черногорского порта Зеленика. По версии следствия, контрабандный груз был принят в Марокко и направлен в Ливию через итальянские территориальные воды.
При первом обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили две тонны наркотика, однако позже было найдено еще 18 тонн гашиша.
Общая стоимость контрабанды на подпольном рынке оценивается в 65 миллионов евро.
Бакович также отметил, что контрабандисты были близки к одной из преступных групп в Черногории. Сейчас все задержанные находятся в руках итальянских правоохранительных органов.