Судно с 20 тоннами гашиша задержали в Италии

Подгорица, 9 августа. Контрабанду рекордной партии гашиша предотвратили полицейские Черногории совместно с итальянской полицией и управлением по борьбе с наркотиками США. 20 тонн гашиша пытались переправить из Марокко в Ливию на судне под панамским флагом.

В результате операции были задержаны 11 граждан Черногории.

«Судно было задержано 31 июля в территориальных водах Италии», — сообщил начальник управления уголовной полиции Черногории Энис Бакович, чье заявление передает Радио и телевидение Черногории.

По словам Баковича, судно вышло из черногорского порта Зеленика. По версии следствия, контрабандный груз был принят в Марокко и направлен в Ливию через итальянские территориальные воды.

При первом обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили две тонны наркотика, однако позже было найдено еще 18 тонн гашиша.

Общая стоимость контрабанды на подпольном рынке оценивается в 65 миллионов евро.

Бакович также отметил, что контрабандисты были близки к одной из преступных групп в Черногории. Сейчас все задержанные находятся в руках итальянских правоохранительных органов.