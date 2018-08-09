Посылка Ассанжу и проект Сноудена: в Москве открылась выставка систем слежения как арт-объектов

Москва, 9 августа. Сегодня в «Электромузее» открылась выставка «Spy DIY / Шпион-самоучка». Организаторы представили проекты художников из России, Нидерландов, Швейцарии и США на тему слежения и шпионажа. На выставке побывала корреспондент Федерального агентства новостей.

Российская художница Елена Никоноле превратила в арт-объекты записи с нескольких десятков камер видеонаблюдения, подключившись к ним через стандартные логин и пароль admin/admin. В большинстве устройств общеизвестный пароль установлен по умолчанию, чтобы каждый пользователь мог придумать свой, однако многие этого не делают.

Вооружившись доступом к камерам и предусмотренной производителями возможностью внедрять в изображение до четырех прямоугольников, Никоноле создала проект под названием «forma.suprema».

«Эта форма — четыре черных прямоугольника — отсылает нас к русскому авангарду. Ограничения камеры предопределили эту эстетику, — рассказала художница в интервью ФАН. — Мне показалось интересным, что я могу напрямую обратиться к людям, у которых есть эти девайсы. Мне не нужна галерея, музей — я могу напрямую делать арт-проекты в виртуальном пространстве».

По словам Никоноле, некоторые пользователи после этого отключали камеры, однако большинство никак не реагировали.

Перед этим художница реализовала более шокирующий арт-проект: когда принтеры, на которых не сменили стандартный пароль, сами по себе начинали печатать тексты из Библии и Корана, а камеры видеонаблюдения с динамиком эти же самые тексты начинали произносить без ведома владельца.

«Инструментарий художника в наше время очень разнообразен, и каждый художник подбирает его по своему вкусу и усмотрению. Пока нет какого-то прецедента, можно делать что-то, а если вдруг эти действия посчитают общественно опасными, значит против них будут предприниматься ответные действия», — рассказал куратор выставки Аристарх Чернышев.

Организаторы выставки также представили видеоинсталляцию, посвященную доставке посылки с вмонтированным в нее шпионским оборудованием, предназначенную Джулиану Ассанжу, а также реализованный в Санкт-Петербурге проект по слежению за смытыми в унитаз геотрекерами.

Среди других проектов — созданный Эдвардом Сноуденом проект защитного модуля для смартфона, позволяющего сделать свой гаджет «непроницаемым» для средств слежения. А также видео, снятое голубем в полете, ботинки с датчиком под пяткой и зонт-убийца, которые использовались в прошлом веке.