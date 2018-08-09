РФ сохраняет надежду на улучшение отношений с Западом — Песков

Москва, 9 августа. Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений в условиях новых санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин говорил об этом (говорил в Хельсинки), что РФ сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений, они не только в интересах двух стран, но и стратегической стабильности и безопасности всего мира», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, не теряет ли российская сторона надежд на улучшение отношений в условиях новых санкций.

«Путин неоднократно демонстрировал готовность на выход из сложных отношений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы», — подчеркнул Песков.

По его словам, ни у кого нет сомнений, что настрой тот же.

«Мы сожалеем, что не всегда встречаем взаимности у наших визави на западе», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заявили о заинтересованности в улучшении отношений между двумя странами после встречи в Хельсинки.