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РФ сохраняет надежду на улучшение отношений с Западом — Песков
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    РФ сохраняет надежду на улучшение отношений с Западом — Песков

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    РФ сохраняет надежду на улучшение отношений с Западом — Песков

    Москва, 9 августа. Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений в условиях новых санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Путин говорил об этом (говорил в Хельсинки), что РФ сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений, они не только в интересах двух стран, но и стратегической стабильности и безопасности всего мира», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, не теряет ли российская сторона надежд на улучшение отношений в условиях новых санкций.

    «Путин неоднократно демонстрировал готовность на выход из сложных отношений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы», — подчеркнул Песков.

    По его словам, ни у кого нет сомнений, что настрой тот же. 

    «Мы сожалеем, что не всегда встречаем взаимности у наших визави на западе», — заключил пресс-секретарь.

    Напомним, что американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заявили о заинтересованности в улучшении отношений между двумя странами после встречи в Хельсинки.

    Автор: Кристина Волкова
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