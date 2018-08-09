Котлы по стандартам НАТО: военный эксперт рассказал, как ВСУ применили западный опыт в Донбассе

278-й кавалерийский полк США начал подготовку войск ВСУ. Тренировки проходят во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. Эстафету это подразделение приняло у 27-й бригадно-тактической группы штата Нью-Йорк, командир которого получил награду от украинского Минобороны.

О том, что американские военные занимаются подготовкой бойцов ВСУ, известно давно, рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он отметил: инструкторы, направленные Соединенными Штатами на Украину, буквально «прописались» на Яворовском полигоне Львовской области.

«Для них там казармы построены, оборудовано все, что необходимо для бытовой жизни, — рассказывает Леонков. — Они там буквально «прописались» — живут и обучают украинских солдат воевать по стандартам НАТО. Между Соединенными Штатами и Украиной даже было заключено соглашение: за 256 миллионов долларов американские специалисты должны обучить четыре украинских батальона воевать по современным стандартам с использованием той техники, которую ВСУ получили из США и Европы. На этом же полигоне, кстати, проводилось обучение работе с противотанковым ракетным комплексом Javelin».

Но как ни старались американские инструкторы, порадовать своих учителей подопечные не смогли, подчеркивает Алексей Леонков. После того как первые «выпускники», обученные по стандартам НАТО, были направлены в зону АТО, они сразу же понесли значительные потери и стали попадать в так называемые котлы.

«На дееспособности украинской армии подготовка не сказалась никак, — говорит эксперт. — В связи с этим программа подготовки была пересмотрена, и специалисты из США стали учить украинцев воевать в городских кварталах. Сейчас, кстати, обучение уже ведется с использованием сирийского опыта. Известно, что активных боевых действий в Донбассе сейчас нет, только периодически идут обстрелы со стороны ВСУ.

Однако были и попытки отдельных групп украинских военных пересечь линию соприкосновения. Конечно, эти группы сразу получали по голове. Но есть подозрения, что это не просто военные, а диверсанты, которые тоже были подготовлены американцами».

Несмотря на то что в большинстве случаев подготовка украинских солдат оставляет желать лучшего и не позволяет достигнуть нужных Киеву результатов, специалисты из США своих подопечных не бросают.

Напомним, обучением военнослужащих ВСУ занимаются не только американские, но и канадские инструкторы, которых, как сообщается, на Украине около двухсот.