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Власти Японии уличили Suzuki, Mazda и Yamaha в некачественной проверке техники
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    Власти Японии уличили Suzuki, Mazda и Yamaha в некачественной проверке техники

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    Власти Японии уличили Suzuki, Mazda и Yamaha в некачественной проверке техники

    Москва, 9 августа. Власти Японии уличили компании по производству автомобилей и мотоциклов Suzuki, Mazda и Yamaha в фальсификации при проверке техники. Выяснилось, что производители занижали показатели по выбросам.

    В ходе расследования выяснилось, что правила тестирования были нарушены при проверке половины автомобилей Suzuki, выпущенных с июня 2012 по июль 2018 года. У Mazda и Yamaha некачественная инспекция была выявлена в 3,8 и 2,1% автомобилей и мотоциклов соответственно.  

    Уточняется, что производители фальсифицировали данные об эмиссии, выхлопных газах и топливном КПД машин. Руководители компаний уже извинились и пообещали принять необходимые меры, чтобы предотвратить повторение ситуации в дальнейшем.

    Какие меры будут предприняты в отношении компаний-нарушителей и будет ли производиться отзыв автомобилей и мотоциклов с неверной информацией по расходу топлива, в японском Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма не уточнили.

    Автор: Василий Котов
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