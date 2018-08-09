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В Индонезии рассказали о реакции США на покупку российских Су-35
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    В Индонезии рассказали о реакции США на покупку российских Су-35

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    В Индонезии рассказали о реакции США на покупку российских Су-35

    Джакарта, 9 августа. Глава департамента внешней торговли Минторга Индонезии Оке Нурван сообщил, что Вашингтон выразил недовольство в связи с покупкой Джакартой у России 11 самолетов Су-35, пишет Jakarta Post.

    «Пока мы находимся в процессе бартерной сделки с Россией, США пытаются вмешаться», — сказал Нурван.

    Индонезийский чиновник добавил, что несмотря на позицию США, Джакарта не будет отказываться от своих планов. Индонезия ожидает поставки Су-35 этой осенью. Власти считают эту сделку «очень крупной», ее стоимость оценивается в 1,14 млрд долларов.

    Согласно договоренностям Москвы и Джакарты, российская сторона должна приобрести у Индонезии пальмовое масло, кофе, чай, каучук на сумму в 570 млн долларов. Оставшиеся средства переведут деньгами. Российские власти ранее сообщали о необходимости разработать линейку современного вооружения, которое будет экспортироваться в другие страны. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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