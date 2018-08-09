Украинцев пытают и убивают: в Совфеде объяснили, почему ООН должна голосовать против резолюции Киева по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подготовку очередной резолюции ГА ООН по Крыму. По его словам, Генассамблея «уже неоднократно поддерживала позицию Украины».

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал политик на своей странице в Facebook.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что число стран, которые голосовали за украинскую резолюцию по Крымскому полуострову в предыдущий раз, во время следующего голосования не должно увеличиться. Он отметил, что число сторонников Украины сократилось до минимума.

«Однако учитывая те тенденции, которые мы сегодня можем наблюдать в глобальной политике, я вполне допускаю, что количество стран, которые поддержат Украину, уменьшится. Все те государства, которые голосуют в поддержку украинской резолюции, — они в той или иной мере ориентированы на Соединенные Штаты Америки. И США оказывают давление на эти страны. Американцы вообще очень хорошо знают, что происходило на Украине в 2014 году и какова обстановка в соседнем государстве сегодня», — рассуждает член комитета Совета Федерации по международным делам.

Руководство Соединенных Штатов, продолжает собеседник агентства, прекрасно осведомлено о том, что на Украине регулярно нарушаются базовые права человека. Имеют место внесудебные аресты, инакомыслящих граждан Украины похищают, пытают и убивают, с журналистами, которые объективно освещают происходящее, расправляются. А потому Генассамблея ООН должна голосовать против резолюции Киева по Крыму.

«Обо всем вышеперечисленном США известно. Но учитывая тот факт, что они ведут всестороннюю конфронтацию с Россией, Соединенные Штаты и государства, которые на них ориентированы, будут поддерживать резолюцию Киева. Однако число стран, согласных поддерживать украинскую резолюцию, сократилось до минимума», — заключил Сергей Цеков.

Крым вошел в состав России в 2014 году, соответствующее решение было принято на референдуме. 95% жителей полуострова на плебисците проголосовало за воссоединение Республики Крым и Севастополя с РФ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно, поскольку наши соотечественники проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань.