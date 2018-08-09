Известный экономист рассказал, каких санкций США против РФ стоит опасаться

Москва, 9 августа. С 22 августа Вашингтон вводит новые санкции против России в связи с якобы использованием Москвой химического оружия в Солсбери для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Через три месяца США введут дополнительные санкции, «если Россия не докажет, что не применяла химическое и биологическое оружие». По некоторым данным, именно на фоне этих данных в России заметно вырос курс доллара.

За разъяснениями Федеральное агентство новостей обратилось к экономисту, директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину.

«Курс доллара подскочил на 2,6% вчера. Сегодня за первый час торгов он вырос почти на 5%, превысив 66,6 рублей за доллар. Это вызвано намерением Соединенных Штатов ввести против нас новые санкции», — подтвердил экономист.

По словам Делягина, первые санкции, которые нам обещают к 22 августа, не слишком неприятны, все бы их пережили. Но показательно то, что эти санкции вводятся под абсолютно вздорным предлогом: якобы США установили, что это именно Россия отравила Скрипалей.

«Притом что Англия этого не устанавливала», — отмечает собеседник ФАН.

С другой стороны, по словам эксперта, группа республиканцев и демократов в Конгрессе внесла еще один пакет антироссийских санкций, действительно болезненных для России. Речь идет об «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля — 2018», предложенном к рассмотрению сенатором Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

«Дело не в том, что в рамках этого пакета санкций нам могут запретить размещать новые государственные займы за пределами страны: нам не нужны государственные займы, у нас в госбюджете без движения 8 триллионов валяются, — считает экономист. — А дело в том, что эти санкции среди прочего подразумевают запрет на операции с долларами для нескольких российских государственных банков».

Это по-настоящему болезненно, полагает Михаил Делягин, потому что если эти меры будут введены, то люди, имеющие долларовые вклады в таких банках, смогут их в лучшем случае обналичить, пока в банковских хранилищах не кончатся наличные доллары. А это произойдет довольно быстро.

Впрочем, этот пакет предполагаемых санкций будет обсуждаться уже следующим составом Конгресса США, который, по мнению собеседника ФАН, окажется протрамповским и не антироссийским. Поэтому, скорее всего, реально болезненные санкции Вашингтона против России введены не будут, подытожил Михаил Делягин.