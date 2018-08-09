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Известный экономист рассказал, каких санкций США против РФ стоит опасаться
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    Известный экономист рассказал, каких санкций США против РФ стоит опасаться

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    Известный экономист рассказал, каких санкций США против РФ стоит опасаться

    Москва, 9 августа. С 22 августа Вашингтон вводит новые санкции против России в связи с якобы использованием Москвой химического оружия в Солсбери для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Через три месяца США введут дополнительные санкции, «если Россия не докажет, что не применяла химическое и биологическое оружие». По некоторым данным, именно на фоне этих данных в России заметно вырос курс доллара.

    За разъяснениями Федеральное агентство новостей обратилось к экономисту, директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину.

    «Курс доллара подскочил на 2,6% вчера. Сегодня за первый час торгов он вырос почти на 5%, превысив 66,6 рублей за доллар. Это вызвано намерением Соединенных Штатов ввести против нас новые санкции», — подтвердил экономист.  

    По словам Делягина, первые санкции, которые нам обещают к 22 августа, не слишком неприятны, все бы их пережили. Но показательно то, что эти санкции вводятся под абсолютно вздорным предлогом: якобы США установили, что это именно Россия отравила Скрипалей. 

    «Притом что Англия этого не устанавливала», — отмечает собеседник ФАН. 

    С другой стороны, по словам эксперта, группа республиканцев и демократов в Конгрессе внесла еще один пакет антироссийских санкций, действительно болезненных для России. Речь идет об «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля — 2018», предложенном к рассмотрению сенатором Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

    «Дело не в том, что в рамках этого пакета санкций нам могут запретить размещать новые государственные займы за пределами страны: нам не нужны государственные займы, у нас в госбюджете без движения 8 триллионов валяются, — считает экономист. — А дело в том, что эти санкции среди прочего подразумевают запрет на операции с долларами для нескольких российских государственных банков».

    Это по-настоящему болезненно, полагает Михаил Делягин, потому что если эти меры будут введены, то люди, имеющие долларовые вклады в таких банках, смогут их в лучшем случае обналичить, пока в банковских хранилищах не кончатся наличные доллары. А это произойдет довольно быстро. 

    Известный экономист рассказал, каких санкций США против РФ стоит опасаться

    Впрочем, этот пакет предполагаемых санкций будет обсуждаться уже следующим составом Конгресса США, который, по мнению собеседника ФАН, окажется протрамповским и не антироссийским. Поэтому, скорее всего, реально болезненные санкции Вашингтона против России введены не будут, подытожил Михаил Делягин.

    Автор: Маргарита Коровина
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