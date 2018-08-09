Знаменитый композитор Пахмутова попала в черный список «Миротворца»

Киев, 9 августа. Известный отечественный композитор и общественный деятель Александра Пахмутова попала в базу данных скандального сайта «Миротворец». Об этом сообщается в четверг на украинском сайте.

Отмечается, что 88-летняя Пахмутова попала в «черный список» за то, что она «открыто оправдывала агрессию против Украины».

Знаменитый композитор написала за весь свой творческий путь свыше 400 песен, в том числе «Надежда», «Беловежская пуща», «Старый клен» и многие другие.

Ранее актер и режиссер Константин Хабенский попал в базу «Миротворца» из-за якобы незаконного посещения Крыма.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.