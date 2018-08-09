Пьяный школьник на машине отчима устроил две аварии в Приамурье

Благовещенск, 9 августа. Пьяный школьник сел за руль автомобиля отчима и устроил две аварии в городе Белогорске Амурской области, сообщили в главном управлении МВД РФ по региону.

По данным правоохранителей, 12-летний подросток проживает с матерью и отчимом. Как стало известно, автомобиль Nissan Wingroad, за руль которого сел школьник, принадлежал отчиму.

Молодой человек во время поездки не справился с управлением и врезался в Honda CRV, после чего скрылся с места аварии. После этого в другом районе города он совершил столкновение с электроопорой. В результате последнего ДТП школьник получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

«Установлено, что за рулем он был в нетрезвом виде, — сообщают в полиции. — Несовершеннолетний еще до ДТП состоял на профилактическом учете в ПДН, его мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также по статье 20.22 КоАП (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних)».

В отношении матери мальчика составлен новый протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Школьника могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей: на данный момент этот вопрос решается.