Названа дата начала подготовки Сеула и Пхеньяна к новому саммиту

Сеул, 9 августа. Первые предварительные переговоры о новом саммите между Сеулом и Пхеньяном состоятся 13 августа. Об этом передает в четверг Yonhap News Agency.

Отмечается, что Южная Корея и КНДР планируют обсудить предстоящую встречу на уровне дипломатических ведомств.

Представители двух государств снова встретятся в демилитаризованной зоне, расположенной в приграничном пункте Пханмунджом, где прошедшей весной состоялись первые встречи на высшем уровне.

Согласно данным южнокорейского министерства по делам национального объединения, на новых переговорах их участники обсудят вероятность ускорения выполнения «Пханмунджомской декларации» и условия благополучного проведения переговоров Пхеньяна и Сеула, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в конце апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в Пханмунджоме обещал посетить Пхеньян предстоящей осенью.

13 августа южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит глава министерства по делам национального объединения Чо Мен Гюн. Межкорейская встреча высокого уровня станет четвертой в текущем году.