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Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению
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    Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению

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    Четверо членов «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению

    Москва, 9 августа. Четверо членов печально знаменитой «банды ГТА» приговорены к пожизненному заключению решением Московского областного суда. Пятый обвиняемый приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

    К пожизненному сроку в колонии особо режима суд приговорил Хазратхона Додохонова, Умара Хасанова, Анвара Улугмурадова, Шерджона Кодирова, к 20 годам — Зафарджона Гулямова.

    Банда ГТА — преступная группировка, которая совершила серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». Члены банды, с виду простые гастарбайтеры (не менее 15 выходцев из Средней Азии), сами делали оружие, тренировались по разработанной главарем программе и пускали в ход коварные дорожные шипы.

    Банде приписывают 17 убийств автомобилистов, обстрелы и ранения граждан в Московской области в 2009—2014 годах, в том числе как минимум одно на трассе «Дон», производившихся для тренировки и испытания направляемых бандой в Сирию, Афганистан и Пакистан боевиков.

    Автор: Тимур Румянцев
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