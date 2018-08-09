Актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому после операции
Москва, 9 августа. Сыгравшая в сериале «Счастливы вместе» актриса Мария Симдянкина после проведенной ей операции впала в кому.
По словам ее подруги артистки Елены Ксенофонтовой, у 32-летней Симдянкиной обнаружили страшное заболевание, в результате она больше двух лет борется за свою жизнь. Хирургическое вмешательство повлекло за собой страшные последствия: у Симдянкиной отказали сердце, легкие и почки. В настоящее время актриса находится в коме, врачи считают, что чуда не произойдет и хотят отключить Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения.
В своем Instagram Ксенофонтова написала, что минувшей ночью у актрисы появился пульс, заработало сердце, после чего она сама задышала.
«ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться», — отметила Ксенофонтова, сообщает издание «Дни.ру».
Симдянкина известна по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры» и «Маргоша».
Какая длинная была ночь. И какая короткая одновременно... Вечером врачи сказали, что собираются отключать от аппаратов немедленно, так как реакции организма на реанимационные действия нет больше трех дней. Машиной маме удалось уговорить..., чтобы дочь не отключали до утра. Врачи в конце концов "милостиво" согласились не только не отключать до 8:00 утра, но и остатьтся матери со своим ребенком. И мы начали звать. Она так, я по телефону. И молиться. И вы стали ждать и молиться. В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначало оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Пятнадцать минут назад она задышала. Сама!!! ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена. Сейчас пришел главврач. С мамой разговаривает. Вот тут хочется биту взять... Спасибо вам, люди, за ваши молитвы!!! А чудеса то случаются. Ждем и молимся дальше.