Актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому после операции

Москва, 9 августа. Сыгравшая в сериале «Счастливы вместе» актриса Мария Симдянкина после проведенной ей операции впала в кому.

По словам ее подруги артистки Елены Ксенофонтовой, у 32-летней Симдянкиной обнаружили страшное заболевание, в результате она больше двух лет борется за свою жизнь. Хирургическое вмешательство повлекло за собой страшные последствия: у Симдянкиной отказали сердце, легкие и почки. В настоящее время актриса находится в коме, врачи считают, что чуда не произойдет и хотят отключить Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения.

В своем Instagram Ксенофонтова написала, что минувшей ночью у актрисы появился пульс, заработало сердце, после чего она сама задышала.

«ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться», — отметила Ксенофонтова, сообщает издание «Дни.ру».

Симдянкина известна по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры» и «Маргоша».