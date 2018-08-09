Москва, 9 августа. Власти Аргентины отказались легализовать аборты. Против соответствующего законопроекта в ночь на четверг проголосовал сенат страны.

Как уточняется в сообщении, опубликованном в Twitter верхней палаты аргентинского конгресса, против документа проголосовали 38 сенаторов, за – 31, еще два воздержались.

Законопроект, предлагающий разрешить прерывание беременности в течение первых 14 недель, обсуждался сенаторами более 12 часов, уточняет News.ru. По мнению местных общественных активистов, на отрицательное решение законодателей могла повлиять церковь.

Ранее документ был одобрен нижней палатой парламента Аргентины. В настоящее время в большинстве латиноамериканских стран аборты запрещены. Прерывание беременности разрешается только по медицинским показаниям либо в том случае, если женщина подверглась насилию.