«Ничего страшного в этом нет»: депутат Госдумы предложил школам отказаться от домашних заданий

Москва, 9 августа. Российским школам пора отказаться от домашних заданий. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Парламентарий считает, что системе школьного образования России нужно обратить внимание на мировую практику.

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — сказал Чернышов в комментарии агентству городских новостей «Москва».

По его словам, высокая учебная нагрузка снижает интерес к обучению. Депутат отметил, что школьникам необходимо больше свободного времени. Борис Чернышов рассказал, что процесс обучения следует сделать более увлекательным. Кроме того, нужно уделять внимание свободному времени детей и организовывать их досуг.

Депутат Госдумы также заявил, что большое количество домашних заданий, спортивные секции и развивающие кружки влияют на здоровье ребенка.