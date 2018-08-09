Меню
Общество
«Ничего страшного в этом нет»: депутат Госдумы предложил школам отказаться от домашних заданий
Весь мир
Власти Аргентины отказались легализовать аборты
Следующая новость
Загрузка...

    «Ничего страшного в этом нет»: депутат Госдумы предложил школам отказаться от домашних заданий

    55

    «Ничего страшного в этом нет»: депутат Госдумы предложил школам отказаться от домашних заданий

    Москва, 9 августа. Российским школам пора отказаться от домашних заданий. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

    Парламентарий считает, что системе школьного образования России нужно обратить внимание на мировую практику.

    «В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — сказал Чернышов в комментарии агентству городских новостей «Москва».

    По его словам, высокая учебная нагрузка снижает интерес к обучению. Депутат отметил, что школьникам необходимо больше свободного времени. Борис Чернышов рассказал, что процесс обучения следует сделать более увлекательным. Кроме того, нужно уделять внимание свободному времени детей и организовывать их досуг.

    Депутат Госдумы также заявил, что большое количество домашних заданий, спортивные секции и развивающие кружки влияют на здоровье ребенка.

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.