Древнее египетских пирамид: археологи назвали научной сенсацией находку под Ростовом
Ростов-на-Дону, 9 августа. Археологи обнаружили под Ростовом-на-Дону захоронение, которое на 1000 лет древнее египетских пирамид. По словам ученых, это настоящая научная сенсация, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
Археологи проводили изучение территории на месте будущего строительства трассы М-4 «Дон», которая будет обходить город Аксая в Ростовской области. Во время раскопок было обнаружено древнее захоронение.
Анализ находки дал ученым повод предположить, что захоронение относится к IV тысячелетию до нашей эры. Они отметили, что оно должно быть на 1000 лет древнее египетских пирамид.
«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! — рассказали в госкомпании. — По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией».