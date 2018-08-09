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Древнее египетских пирамид: археологи назвали научной сенсацией находку под Ростовом
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    Древнее египетских пирамид: археологи назвали научной сенсацией находку под Ростовом

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    Древнее египетских пирамид: археологи назвали научной сенсацией находку под Ростовом

    Ростов-на-Дону, 9 августа. Археологи обнаружили под Ростовом-на-Дону захоронение, которое на 1000 лет древнее египетских пирамид. По словам ученых, это настоящая научная сенсация, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

    Археологи проводили изучение территории на месте будущего строительства трассы М-4 «Дон», которая будет обходить город Аксая в Ростовской области. Во время раскопок было обнаружено древнее захоронение.

    Анализ находки дал ученым повод предположить, что захоронение относится к IV тысячелетию до н​​​ашей эры. Они отметили, что оно должно быть на 1000 лет древнее египетских пирамид.

    «Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! — рассказали в госкомпании. — По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией».

    Древнее египетских пирамид: археологи назвали научной сенсацией находку под Ростовом

    Автор: Катерина Иванова
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