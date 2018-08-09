Сирия по-прежнему под угрозой: можно ли победить ИГИЛ, пока США находятся в Ат-Танфе

Оккупированная США территория в районе Ат-Танфа становится источником террористической угрозы для всей Южной Сирии — от Эс-Сувейды до Абу-Кемаля. Осенью прошлого года после того, как проправительственные силы вышли к сирийско-иракской границе, американское командование существенно сократило численность своей распиаренной группировки «Джейш Магавир ат-Таура». В 2017-м году она готовилась начать операцию против «Исламского государства»1 в Восточной Сирии. В планах было наступление вдоль южной границы по направлению к Абу-Кемалю с последующим освобождением всей территории провинции Дейр-эз-Зор. Однако, оказавшись, по сути, заблокированной проправительственными войсками на пятачке 55-километровой зоны на юге Хомса, «Джейш Магавир ат-Таура» перестала быть нужна американцам в прежнем качестве. Ее численность сократилась с 300 до 80 боевиков. Освободившиеся силы влились в строй «Усуд аш-Шаркия», «Лива Шухада аль-Карьятейн» и других антиправительственных группировок, действовавших в окрестностях лагеря «Рукбан».

В настоящее все эти боевики заняты тем, что не дают беженцам и друг другу покинуть территорию зоны вокруг Ат-Танфа и, таким образом, оправдывают незаконное присутствие США в этом районе.

Кроме этого, в пустынной местности, изобилующей вади и пещерами по-прежнему скрываются боевики «Исламского государства». Американская авиация не только не борется с ними, а наоборот, по сути, охраняет от операции сирийских правительственных войск. Не исключено, что у террористов могло также оказаться вооружение и транспорт, которыми США ранее снабжали своих боевиков.Отсюда, с оккупированной США территории, террористы стали просачиваться в другие провинции.

Сейчас это можно наблюдать на примере Эс-Сувейды. 25 июля там произошла серия терактов, в результате которых погибло более двухсот человек. 2 августа террористы «Исламского государства» совершили неудачную попытку атаковать правительственную авиабазу «Хальхала», и, отступая в сторону Ат-Танфа, были уничтожены ВКС РФ. 7 августа смертник «Исламского государства» атаковал на заминированном автомобиле КПП сирийских войск недалеко от Телль-Разина, в результате чего погибло двое мирных жителей и еще шестеро получили ранения.

Но не только в провинции Эс-Сувейда активизировались террористы. Одновременно с терактом в Телль-Разине на дороге, ведущей к нефтеперерабатывающему заводу Т3 в провинции Хомс правительственные войска обнаружили три фугаса, установленные боевиками «Исламского государства». Кроме этого, сообщалось, что сирийская разведка фиксировала передвижение мобильных групп боевиков от Ат-Танфа к Абу-Кемалю.

Соединенные Штаты, которые считают район вокруг Ат-Танфа своей зоной ответственности и не пускают туда даже гуманитарные конвои для беженцев, никак не борются с террористами, превращая территории на юге Хомса в настоящее игиловское гнездо. Тем временем, авиация международной коалиции все-таки совершает боевые вылеты, но под авиаудары попадают не позиции боевиков, а мирные поселения. Только в прошлом месяце от неизбирательных бомбежек США погибло не менее 50 гражданских в провинции Дейр-эз-Зор.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Эксперт отметил, что успешное освобождение сирийской армией при поддержке ВКС РФ провинций Даръа и Эль-Кунейтра, а также идущая сейчас операция в Эс-Сувейде создает благоприятные условия для возвращения мирных жителей и приближает прекращение боевых действий на территории Сирии.

«Однако в настоящий момент существует одно препятствие для полной победы над террористами и полной нормализации ситуации на юге Сирии — это район Ат-Танфа, территория, которая незаконно оккупирована Соединенными Штатами. В свое время США заявляли о том, что они вступили на эту территорию для того, чтобы помогать бороться с террористами, но на самом деле истина прямо противоположна. Ат-Танф стал прибежищем для террористических групп. Именно с территории Ат-Танфа совершаются рейды боевиков в соседние районы Сирии, что приносит новые жертвы и препятствует возвращению к мирной жизни уже освобожденных от террористов территорий. В настоящее время, например, так происходит в провинции Эс-Сувейда, где сейчас активизировались террористические группы», — объяснил собеседник ФАН.

По мнению Владимира Шаповалова, в этой связи естественна постановка вопроса о том, с кем борются американцы на сирийской территории.

«Кто и кто их союзник? Кому они помогают? Соединенные Штаты всегда позиционировали себя в качестве борцов с террористическими группировками (прежде всего с «Исламским государством»), формально именно с этой целью Соединенные Штаты и их союзники по коалиции начали военные действия в Сирии. Именно с этой целью американцы введи свои войска на территории Сирии, тем самым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. Но те действия, которые предпринимаются ими сейчас, позволяют сделать вывод, что американцы, как минимум, потворствуют тем террористическим группам, которые находят убежище на территории, контролируемой Соединенными Штатами», — считает собеседник ФАН.

Эксперт допускает, что в данном случае речь может идти не только о потворстве, но и о прямых контактах, прямом взаимодействии между американскими военными и террористами.

«В этой ситуации, конечно, мировое сообщество должно озаботиться этой проблемой, потому что американцы не должны находиться в районе Ат-Танфа. Только после того, как американские военнослужащие покинут эту территорию Сирии, исчезнет та угроза со стороны международного терроризма, которая сейчас существует и является чрезвычайно серьезным фактором для всей Южной Сирии», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.