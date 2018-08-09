В США демократы начали отстрел своих политических противников

Тампа, Флорида, 8 августа. Как сообщает информационное агентство USA Really, 44-летний член Демократической партии Брайан Себринг стрелял в беспартийного сторонника республиканцев 46-летнего Алекса Стивенса после того, как их политический спор на Facebook стал слишком жарким.

После того как обсуждение острых политических проблем перешло в личные оскорбления, Брайан предложил расставить все точки над i при личном общении. В ответ ничего не подозревавший Стивенс дал Себрингу свой адрес. Демократ подъехал к дому политического противника на Уоллес-авеню, что всего в двух милях от его собственного дома, с… пистолетом «Глок» и винтовкой AR-15.

Далее Себринг подал сигнал клаксоном, вызывая Стивенса, — и остался в грузовике ждать, пока Алекс выйдет из дома. Появившись на пороге и увидев вооруженного оппонента, Стивенс попытался сбежать, однако Себринг открыл огонь на поражение, ранив оппонента в правое бедро и спину, после чего скрылся с места происшествия.

Позже стрелок сам сдался полиции. Ему предъявлены обвинения в нападении со смертельным оружием при отягчающих обстоятельствах и скрытом ношении огнестрельного оружия. Себринг находится в тюрьме округа Хиллсборо.

Интересно, что полиция, признавая раненого Стивенса пострадавшим, выпустила отдельное заявление, в котором отметила, что тот сам использовал «чрезмерную риторику» в споре с демократом. Некоторые американские СМИ ухватились за это, рассказывая, что «споры с оппонентами не доведут до добра», и намекая, что протестовать против точки зрения демократов не стоит. А то, не ровен час, эти «культурные люди» могут взяться за оружие…