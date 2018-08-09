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«Нам есть чем ответить»: сенатор рассказал о реакции на новые санкции США
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    «Нам есть чем ответить»: сенатор рассказал о реакции на новые санкции США

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    «Нам есть чем ответить»: сенатор рассказал о реакции на новые санкции США

    Москва, 9 августа. Россия проявит «разумный и рациональный» подход при выработке ответных мер на новые санкции Соединенных Штатов Америки, который не затронет ее производителей и поможет развитию экономики государства.

    Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. Он уточнил, что ответный подход по новым ограничительным мерам будет «разумный и рациональный». Рябухин уточнил, что России есть чем ответить, если противостояние в торговой войне не закончится и будет принято такое решение.

    Как пишет РИА Новости, по словам сенатора, надо спокойно выстраивать «адаптивность экономики», особенно это касается авиастроения и космонавтики. Он призвал исключить зависимость от иностранных комплектующих.

    Ранее Вашингтон заявил, что готовит новый пакет санкций в отношении России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту. Лондон обвинил Россию в отравлении, но не предъявил ни одного доказательства.

    «Нам есть чем ответить»: сенатор рассказал о реакции на новые санкции США

    Автор: Алия Садыкова
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