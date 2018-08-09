ВСУ расстреляли украинского военного при попытке сдаться ДНР

Донецк, 9 августа. ВСУ расстреляли украинского военнослужащего, который попытался перейти на сторону ДНР, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

Накануне на линии фронта в Донбассе один из украинских военных предпринял попытку перейти на сторону ДНР. ВСУ открыли массированный огонь из минометов, расстреляв бойца. Безсонов сообщил, что военный скончался на месте.

Его тело доставили на территорию республики, где выяснилось, что погибший является уроженцем Донецкой области. При украинском бойце находилось штатное оружие и документы на имя Дмитрия Украинского. В оборонном ведомстве отметили, что Украинский предупредил командование ДНР о переходе по специальной линии связи.

Киев по-прежнему не выполняет минские соглашения. Обстрелы ДНР и ЛНР продолжаются, несмотря на вступивший в силус 1 июля новый режим тишины.