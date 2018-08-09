США хотят отдать Молдавию Румынии: эксперты объяснили, зачем Додон выступил против Вашингтона

Президент Молдавии Игорь Додон отказался передавать территорию бывшего стадиона под строительство здания посольства Соединенных Штатов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США», — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, на этой территории можно оборудовать место для отдыха.

«Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы», — добавил президент.

Напомним, Додон предложил американскому послу Джеймсу Петтиту помочь найти другой подходящий участок.

Сопротивление Додона

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что молдавский президент Додон выступает последовательным сторонником развития евразийской интеграции его страны, большего сближения в системе молдавско-российских отношений. В то же время правящая Демократическая партия, имеющая контроль над большинством муниципалитетов страны, всеми дозволенными и не очень методами старается укрепить влияние США и ЕС в стране, американцы хотят отдать Молдавию в состав Румынии.

«В сложившейся политической ситуации, особенно в преддверии предстоящих парламентских выборов, передача новой территории для строительства американского посольства должна была рассматриваться как шаг страны в сторону США — вопреки желанию жителей Кишинева, для которых предпочтительней был бы парк или культурный центр на месте бывшего стадиона.

Разве жители столицы не вправе сами определять, что должно находиться в их городе? Видимо, по версии правящих прозападных политиков, нет. И здесь Додон им встал костью в горле. Особенно если учесть факт того, что мэра города жителям Кишинева избрать фактически не дали, а результаты выборов были отменены под воздействием демократов», — пояснил Антон Бредихин.

В то же время, отметил эксперт, Игорь Додон своим решением сможет поднять рейтинг социалистов, который значительно упал, судя по прошедшим местным выборам. Бредихин напомнил, что посольства США всегда выступают стратегическим объектом на территории страны.

«Возьмем пример Киева, где под посольство выделен целый квартал, на территории которого расположены в том числе и американские военные. Кроме того, в случае возможных революционных (прозападных) волнений именно посольство может выступить их координирующим центром. Додон выступил против Вашингтона», — резюмировал Антон Бредихин.

Правительство захватили либералы и националисты

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН пояснил: глава любого государства обязан действовать в интересах его граждан, а не иностранных держав. Это аксиома, и понятно, что молдавский президент Игорь Додон в данном случае старается ей следовать. В отличие от захватившего большинство в парламенте и контролирующего правительство альянса правых — либералов и националистов.