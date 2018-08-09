Получит в лоб своей резолюцией: в Крыму ответили Порошенко, готовящему документ в ООН по статусу полуострова

Президент Украины Петр Порошенко дал указание дипломатам подготовить новую резолюцию по Крымскому полуострову. По его мнению, она должна пресечь все «спекуляции» относительно статуса Крыма.

«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — заявил Порошенко.

В конце минувшего года Генассамблея ООН поддержала украинский вариант резолюции по Крыму, однако многие страны, в том числе сильнейшие, голосовали против нее. В частности, Россия, Китай, Армения и другие.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что на следующей сессии Киев поддержит еще меньшее количество стран.

«За это время в Крыму побывало огромнейшее количество различных делегаций: это и общественники, и политики, и депутаты, и деятели культуры, представители различных национальных общин. С учетом того, что они увидели, как Крым на сегодняшний день развивается, я думаю, желающих поддержать украинскую резолюцию будет еще меньше», — отметил крымский парламентарий.

Кроме того, продолжает собеседник агентства, все те люди, которые посещали Крым, прекрасно знают, как Украина нарушала права крымчан путем введения различных блокад, включая экономическую, энергетическую и водную.

«Я думаю, сработает эффект бумеранга и Киев сам получит в лоб своей же резолюцией», — резюмировал Алексей Черняк.

Ранее сенатор из Чехии Ярослав Доубрава заявил о том, что уже трижды бывал в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией и не обнаружил здесь никаких нарушений прав человека. Более того, он обвинил власти Украины в создании националистического государства и отказался посещать эту страну до тех пор, пока там не будет сменен режим. Чешский политик также посоветовал гражданам своей страны избегать поездок на Украину, поскольку чехи могут стать жертвами нападок со стороны местных радикалов.

Крым вновь стал частью России в 2014 году, более 95% жителей полуострова высказалось за это решение. Плебисцит полностью соответствовал нормам как внутреннего, так и международного права. Несмотря на это, Киев регулярно обвиняет Москву в «аннексии» Крыма.