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В ДНР назвали отвлекающим маневром заявление Киева об «обстрелах» КПП «Майорское»
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    В ДНР назвали отвлекающим маневром заявление Киева об «обстрелах» КПП «Майорское»

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    В ДНР назвали отвлекающим маневром заявление Киева об «обстрелах» КПП «Майорское»

    Донецк, 9 августа. Заявление Киева о якобы «обстрелах» КПП «Майорское» является очередной провокацией, направленной против Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

    В ДНР отреагировали на заявление начальника пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко о том, что ВС республики якобы более часа обстреливали КПП «Майорское» в Донбассе, из-за чего пришлось приостановить пропуск людей через него.

    В оперативном командовании отвергли обвинения украинской стороны и подчеркнули, что обстрелов в направлении «Майорского» зафиксировано не было. Обвинения Киева в республике считают отвлекающим маневром.

    «Не исключаем, что это очередная провокация Киева для обвинения республики в нарушении минских соглашений, а также попытка переключить внимание общественности от обстрелов Горловки со стороны ВСУ», — приводит слова военного источника в ДНР РИА Новости.

    В ДНР назвали отвлекающим маневром заявление Киева об «обстрелах» КПП «Майорское»

    Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения боевых действий в ДНР за минувшие сутки. 

    Автор: Катерина Иванова
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