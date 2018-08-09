В ДНР назвали отвлекающим маневром заявление Киева об «обстрелах» КПП «Майорское»

Донецк, 9 августа. Заявление Киева о якобы «обстрелах» КПП «Майорское» является очередной провокацией, направленной против Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

В ДНР отреагировали на заявление начальника пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко о том, что ВС республики якобы более часа обстреливали КПП «Майорское» в Донбассе, из-за чего пришлось приостановить пропуск людей через него.

В оперативном командовании отвергли обвинения украинской стороны и подчеркнули, что обстрелов в направлении «Майорского» зафиксировано не было. Обвинения Киева в республике считают отвлекающим маневром.

«Не исключаем, что это очередная провокация Киева для обвинения республики в нарушении минских соглашений, а также попытка переключить внимание общественности от обстрелов Горловки со стороны ВСУ», — приводит слова военного источника в ДНР РИА Новости.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения боевых действий в ДНР за минувшие сутки.