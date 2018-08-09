Ницой потребовала от СБУ разобраться с украинскими лагерями, где отдыхают дети из Донбасса

Киев, 9 августа. Скандальная украинская писательница Лариса Ницой, известная националистическими взглядами и антироссийскими выпадами, потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) разобраться с летними лагерями, где украинские дети отдыхают вместе с детьми из Донбасса. Об этом она заявила в эфире киевского телеканала ZIK.

Она возмутилась тем, что дети бойцов так называемой АТО отдыхают с детьми из Донбасса.

«В этих лагерях дети из Донбасса рассказывают детям бойцов АТО, что Москва — это «страна форевер», — заявила националистка.

Впрочем, Ницой не смогла назвать ни названия лагерей, ни даже населенные пункты, где эти учреждения расположены. Однако она предложила правоохранительным службам Украины «просканировать соцсети», передает «ПолитНавигатор».

«Есть реальные факты, когда в лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий. Каким образом они к нам попали и для чего их сводят с нашими украинскими детьми», — задала вопрос Ницой.

Ранее скандальная писательница Ницой рассказала, как штрафовала русскоговорящих воспитателей в украинских лагерях на Закарпатье. Националистка похвасталась, что из-за штрафных санкций педагоги недополучали по 500-600 гривен к заработной плате.

Напомним, украинские власти весной 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.